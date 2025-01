Causa da morte de Liam Payne é confirmada, diz site

Liam Payne, que morreu aos 31 anos em outubro de 2024, teve a causa da morte confirmada.

O que aconteceu

De acordo com o Daily Mail e o The Sun, ele teve a causa médica registrada coo "politrauma". O ex-integrante do One Direction caiu sacada do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, no dia 16 de outubro.

Ainda segundo os veículos, o documento foi assinado pelo Doutor Roberto Victor Cohen. Cinco pessoas foram acusadas pela morte do artista.