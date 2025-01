Larissa Manoela processa gravadora por contrato vitalício feito pelos pais

A advogada ainda ressaltou que a atriz não tem acesso aos valores arrecadados com suas músicas. "Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas. Vale destacar que Larissa jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato. Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias".

Larissa rompeu com os pais após afirmar que não tinha controle sobre as próprias finanças. Ela contou que buscou um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das empresas abertas para cuidar de seu patrimônio. Ela acreditava ter 33%, tal qual seu pai e sua mãe. "Eu descobri que essa porcentagem [de 33%] não estava no papel como eles falaram. Era 2% para mim, e eles 98%.", disse, em entrevista ao Fantástico em agosto de 2023. Em depoimento ao Fofocalizando, Silvana rebateu: ""Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, amor e cuidado. Se eu pequei, foi por excesso".

Splash procurou a Deckdisc para posicionamento, mas não teve resposta. O espaço segue aberto.