Harry e Meghan Markle podem ser evacuados de mansão por risco de incêndio

Os representantes do duque e da duquesa de Sussex não responderam às tentativas de contato do site Page Six. Harry e Markle moram na mansão com os filhos, Archie, 5, e Lilibet, 3, desde 2020, mesma época em que abriram mão de suas posições na monarquia britânica. A residência conta com nove quartos, 16 banheiros, além de quadra de tênis, jardins de rosa e uma casa anexa para hóspedes.