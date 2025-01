Graciele diz que Zezé é ativo em cuidados com filha: 'Passa noite acordado'

Ela e o marido já estabeleceram, inclusive, uma divisão nas tarefas com a herdeira. "Às vezes eu coloco ela para mamar, e dou para ele fazer ela arrotar. Ele a coloca no peito. A gente faz essas divisões, e ele acaba participando. Zezé falou que quer aproveitar e participar ao máximo. Nestes momentos da noite, ele quer acompanhar, não se sente bem de ficar dormindo e me deixar acordar toda hora. Ele participa até nisso, de perder a noite de sono."