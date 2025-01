'Garota do Momento': finalmente memória de Clarice traz verdade maravilhosa

Ainda no mesmo capítulo: Ana Maria ser revolta com Iolanda e Ulisses. Alfredo anuncia em seu programa o roubo do microfone, e Nelson constata que o item não tem valor financeiro. Ronaldo pede perdão a Celeste.

Alípio inicia uma paralisação na fábrica, e Juliano ordena que Basílio lhe aplique um corretivo. Alípio reconhece Basílio. Ana Maria conversa com Guto. Celeste decide procurar Genoca. Raimundo enfrenta Giovanni na frente de Lígia. Zélia confirma que Bia é neta de Arlete.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.