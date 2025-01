Garota do Momento hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (8) em Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beatriz fica confusa com a revelação de Clarice. Ana Maria ser revolta com Iolanda e Ulisses. Alfredo anuncia em seu programa o roubo do microfone, e Nelson constata que o item não tem valor financeiro. Ronaldo pede perdão a Celeste. Alípio inicia uma paralisação na fábrica, e Juliano ordena que Basílio lhe aplique um corretivo. Alípio reconhece Basílio. Ana Maria conversa com Guto. Celeste decide procurar Genoca. Raimundo enfrenta Giovanni na frente de Lígia. Clarice tem um flash de memória e descobre que sabe desenhar. Zélia confirma que Bia é neta de Arlete.