Flávia Alessandra exibe corpo malhadíssimo em férias em Alagoas

Flávia Alessandra, 50, segue de férias com a família em São Miguel dos Milagres (AL).

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (08), a atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, novos registros da viagem. Ela está acompanhada do marido, Otaviano Costa, 51, e das filhas, Giulia. 24, e Olívia, 14.

A família está em Alagoas desde o fim do ano, onde passaram o Réveillon. Nas imagens, Flávia aparece em passeios de barco, na praia, no hotel, em restaurantes e passeios. "Praia, família, paz, risadas… Milagres!", escreveu ela na legenda da publicação.