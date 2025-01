Filho de Tom Hanks lamenta ao ver bairro em que cresceu em chamas

Em 2010, os pais de Chet, Tom Hanks e Rita Wilson, compraram uma mansão no bairro atingido pelo incêndio. No entanto, ainda não se sabe se o imóvel foi atingido. Atualmente, Chet mora em Nashville, no Tennessee.

Gavin Newsom, governador da Califórnia, declarou estado de emergência. Até a última atualização, as chamas já haviam comprometido ou destruído mais de 13 mil propriedades, entre elas, casas, escolas e empresas.