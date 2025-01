Filha diz que joias de Elvis Presley foram roubadas horas após sua morte

Em uma biografia póstuma, Lisa Marie Presley (1968-2023) revelou que objetos pessoais de seu pai, Elvis Presley (1935-1977), foram roubados horas após a morte do cantor.

O que aconteceu

Lisa Marie abordou esse detalhe da vida de sua família no livro "Rumo ao Grande Mistério: Memórias". A obra, que foi lançada no ano passado, começou a ser escrita por Lisa, mas foi concluída por sua filha, Riley Keough, após a morte da cantora.

No livro, Lisa conta que viveu perturbada pela forma como as pessoas usurparam os itens valiosos de seu pai, entre os quais algumas joias. "Naquela tarde, depois que o levaram embora — e isso é algo que me perturbou a vida toda -, a casa virou um vale-tudo. Todo mundo fez o que quis. Tudo foi roubado, levado - joias, artefatos, objetos pessoais —, antes mesmo que ele tivesse sido declarado morto. Ainda é possível encontrar coisas daquele dia em leilões", escreveu.