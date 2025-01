Ex-aeromoça do BBB que viveu romance com galã está namorando produtora

No reality, Talita viveu um romance com o gaúcho Rafael Licks, 31. Os dois viraram assunto por terem tido relações sexuais no confinamento.

Após deixar o programa, ela acabou tendo que lidar com o julgamento do público. Nos anos seguintes, Talita caiu em depressão profunda, e, hoje, está curada.

Imagem: Reprodução/Instagram