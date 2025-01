Marina Sena reage após rumores de que estaria no BBB 25: 'Estou confinada'

Marina Sena, 28, reagiu aos rumores de que estaria entre os participantes do BBB 25.

O que aconteceu

Após o burburinho nas redes sociais, a cantora surgiu no stories do Instagram. "Gente, é verdade! Eu estou confinada", disse ela com um ar de mistério em um vídeo nesta quarta-feira (8).

Mas, logo depois, Sena rebateu a especulação sobre o reality. "Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o MS3", afirmou.