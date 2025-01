Volta por Cima hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (7) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Cacá tenta despistar Jão e Chico. Ana Lúcia mente para Madalena. Rosana dá um ultimato em Joyce. Cacá garante a Jão e Chico que ficará longe de Madalena. Jin aconselha Tati a conversar com Jão sobre Nando. Chico pede para Cacá mudar de trabalho. Violeta afirma a Osmar que se vingará de Gerson. Rafa desconfia ao ouvir uma conversa entre Miranda e Nando. Joyce pede dinheiro para Silvia. Edson decide não pagar as contas pessoais de Rosana. Sidney dá um fora em Beth. Ana Lúcia questiona Cacá sobre seu trabalho. Osmar se preocupa quando Violeta o alerta para uma possível disputa com Gerson. Chico pede para Madalena se afastar de Cacá. Madalena segue Cacá até a casa de Violeta.