Italiano, modelo e segurança de famosos: Quem é suposto affair de Grazi?

O ator fez sua estreia no mundo do espetáculo com uma participação durante o Festival de Sanremo, o mais importante da Itália, em 2020. No ano seguinte, competiu no Ballando Con Le Stelle (programa de disputa de dança com famosos).

Com o destaque após aparecer na televisão, Rigo começou a trabalhar como modelo. Ele se tornou rosto do perfume Original Wood, da marca Dsquared2. Enquanto isso, também se manteve trabalhando como segurança pessoal para famosos como Al Pacino, Bella Hadid e Kendall Jenner.

Em 2023, o italiano atuou na série "Che Dio Ci Aiuti". Rigo ainda fez uma ponta no filme "Nuovo Olimpo" (Ferzan Özpetek) e interpretou o treinador Jonah em "O Quarto Ao Lado" (Pedro Almodóvar).