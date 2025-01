Quais outras brasileiras já venceram os prêmios mais importantes do cinema?

As outras atrizes que já brilharam nos grandes prêmios

Fernanda Montenegro

A mãe de Fernanda Torres ganhou o Urso de Prata de melhor atriz do Festival Internacional de Berlim, a Berlinale, por "Central do Brasil" em 1998. No entanto, ela acumula outros diversos triunfos em premiações menores, além de duas indicações inesquecíveis para o público brasileiro: as de melhor atriz no Globo de Ouro e no Oscar, pelo mesmo filme de Walter Salles.

Fernanda Montenegro em "Central do Brasil" Imagem: Divulgação

Em 2013, a "Fernandona" levou um Emmy (o Oscar da tevê americana) pelo especial "Doce de Mãe" da TV Globo. Já em 2024, ela foi parar no Guinness World Records, a instituição que publica o Livro dos Recordes, após bater recorde de maior público em uma leitura filosófica no mundo. Ela leu "A Cerimônia do Adeus", de Simone de Beauvoir, para uma plateia de mais de 15 mil pessoas em São Paulo em agosto.

Sandra Corveloni