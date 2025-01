Pai biológico de Luquinhas, Iberê começa a derrotar Mavi em 'Mania de Você'

Já se sabe que Iberê (Jaffar Bambirra) é o pai biológico de Luquinhas, o filho de Lorena (Liza Del Dala). No capítulo desta segunda-feira (6), ele ressaltou que mudou e decidiu assumir a paternidade de uma vez por todas.

Nessa nova fase, Iberê deve mostrar mudança também em relação aos seus princípios. Ele deve trocar de lado e ficar contra Mavi (Chay Suede).

