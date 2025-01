Nelson cava a própria cova em cena inusitada de 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (7) em Garota do Momento" (Globo).Nelson (Felipe Abib) esconde o microfone de ouro roubado de Alfredo (Eduardo Sterblitch) dentro do sofá de sua casa.

Alfredo desmaia ao ver que seu microfone de ouro foi roubado. Curiosamente, Nelson vai descobrir depois que o objeto não é valioso.

Não demorará muito para que o marido de Anita (Maria Flor) seja desmascarado, ocasionando até no pedido de demissão da esposa.