Morre o ator mexicano Emilio Echevarría, de filmes como 'Babel' e '007'

O ator mexicano Emilio Echevarría, 80, faleceu no último sábado (4).

O que aconteceu

Emilio morreu na Cidade do México, sua terra natal, de causas não informadas. A informação do óbito foi confirmada por meio da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas (AMACC). "A AMACC lamenta o triste falecimento do ator Emilio Echevarría, que construiu uma vasta carreira no cinema e no teatro. Sempre o recordaremos por ser um grande ator, mas sobretudo por ser uma grande pessoa. Um forte abraço para sua família e seus amigos", declarou a entidade, por meio do Instagram.

Emilio era conhecido por sua atuação em filmes como "007 - Um Novo Dia Para Morrer" (2002), "Babel" (2006) e "Birdman" (2015). Ele também chegou a estrelar longas mexicanos de produção internacional, como "Amores Brutos" (2000) e "E Sua Mãe Também" (2001), além de ter sido indicado três vezes ao Prêmio Ariel - considerado o Oscar de seu país natal.