Mavi mata charada sobre falsa morte da protagonista de 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) desconfiará que Viola (Gabz) não morreu.

O que vai acontecer

O vilão fica intrigado com o sabor da comida do restaurante Brisa, que lhe lembra os pratos de Viola. Ele decide, então, investigar, acreditando que ela possa estar viva e trabalhando no restaurante.