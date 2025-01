Marcelo Rubens Paiva se emociona ao falar da mãe: 'estaria orgulhosa'

O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e narra a história da mãe do escritor, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início dos anos 1970.

[A minha mãe era] era uma mulher surpreendente, e eu só me dei conta disso quando eu estava escrevendo o livro. Eu vi que tinha ali uma mulher representando essa força da mulher brasileira, que nasceu numa sociedade patriarcal, nasceu de uma família italiana bastante tradicional, em que as mulheres não trabalhavam. Ela encarou sozinha, sem dinheiro... Então é uma história mais absurda. Para você enfrentar com cinco filhos, cinco crianças, é de uma dignidade incrível essa mulher ter feito o que ela fez. Escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva

Ao Canal UOL, Rubens Paiva também foi questionado se irá à festa de entrega do Oscar, promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que será realizado em março. O longa pode concorrer como melhor filme, e Fernanda Torres, na categoria de melhor atriz.

Essas festas são, como se diz hoje em dia, 'network', né? Vão produtores, RPAs, assessores de imprensa... escritor não é convidado para nada, só é convidado para festa no botequim (risos). Eu acho que eu não vou ser convidado, não, eu acho que eu sou a ralé do mercado, né? Se eu for convidado, com certeza eu irei. Escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva

Marcelo Rubens Paiva cita 'pânico' ao ver Eunice Paiva com Alzheimer

Durante a entrevista, o escritor também falou sobre o momento desesperador que sentiu ao ver a sua mãe no período em que foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, que provoca progressiva e inexorável deterioração das funções cerebrais.