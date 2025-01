Mania de Você hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (7) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Volney reclama da falta de romantismo de Mércia. Diana comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Iarlei não está bem. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima, enquanto ele está desempregado. Iberê conta a Mavi sobre o sucesso de um restaurante chamado Brisa. Mavi e Luma conhecem o Brisa. Mavi pensa em Viola ao conhecer o novo restaurante.