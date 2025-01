Fofoqueiro, Iberê bota fogo em 'Mania de Você' ao revelar segredo de Viola

Mavi (Chay Suede), Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Volney reclama da falta de romantismo de Mércia. Diana comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Iarlei não está bem. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima, enquanto ele está desempregado.

