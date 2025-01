Felipe Neto recorre à Justiça para retirada de conteúdos do TikTok; entenda

Felipe Neto, 36, está tomando medidas judiciais contra o Tiktok.

O que aconteceu

O influenciador entrou com uma ação para tirar conteúdos da plataforma, segundo informações da coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo. O motivo seriam publicações do influenciador, feitas em 2022, que estariam sendo divulgadas fora do contexto.

Nas postagens, Felipe Neto comenta o aumento dos preços dos produtos durante o governo Bolsonaro. Elas estariam sendo usadas atualmente em montagens de maneira descontextualizada para disseminar informações falsas.