Edu e Celeste realizam maior sonho de suas vidas em 'Garota do Momento'

Celeste (Débora Ozório) e Edu (Caio Manhente) finalmente descobrirão que são os verdadeiros Olívia e Genona nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Cada dia mais apaixonado pela filha de Raimundo (Danton Mello), o estudante de astronomia escreve uma carta para Olívia. "Estou apaixonado, Olívia. Conheci uma menina incrível. É também por ela que aceito me encontrar com você. Não dá pra começar uma história nova sem encerrar outra. Vamos nos encontrar na lanchonete Maresia? Vou levar um lírio, como da última vez. Assinado. Genoca", diz ele no bilhete.