Chico: Ausência de Gracyanne Barbosa no BBB 25 será imperdoável

Os participantes do BBB 25 serão revelados na próxima quinta-feira (9), durante o Big Day. Um dos nomes mais esperados do público é o de Gracyanne Barbosa, cotada para fazer parte do Camarote. Sua presença — ou possível ausência — foi assunto no Central Splash desta terça-feira (7).

Chico Barney defende que, nessa altura do campeonato, seria imperdoável a Globo não confirmar Gracyanne no elenco. "Neste exato momento, é um nome que não pode não estar".