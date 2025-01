BBB 25 participantes: veja lista de nomes cotados para entrar na casa

Flávia Saraiva aumentou as esperanças sobre sua participação. Recentemente, a ginasta anunciou uma pausa na carreira e deixou alguns fãs em polvorosa com a provável ida ao BBB 25. E, sim, temos a letra F mais uma vez na suposta lista.

Gabi Melim está entre as apostas do Camarote. Alguns fãs apontam que ela pode estar entre os nomes deste ano do grupo.

Priscila Fantin continua sendo especulada no reality. O nome da atriz sempre aparece nas listas de especulação dos fãs, que agora afirmam que ela pode entrar com o marido, Bruno Loves. Na suposta lista de confirmados, aparece uma dupla com as iniciais do casal.

Flávia Pavanelli é outra cotada para entrar no BBB 25. Fãs sinalizam que ela pode ingressar com a mãe, Luciana, na edição. A presença de uma dupla com as letras F e L só aumentou a torcida dos fãs.

Outra dupla que ganhou ainda mais torcida após ter as iniciais na tal lista vazada é Marina Sena e Juliano Floss. Marina já anunciou um novo álbum para 2025 — participar do reality pode ser uma forma de dar ainda mais visibilidade para o lançamento.

O casal Edu Camargo e Fih Oliveira também já tem uma legião de fãs vindos do canal "Diva Depressão" no YouTube. Seriam eles a dupla "E/F" da lista?