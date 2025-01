Yuki cai em desgraça e vira refém de vilão terrível em 'Volta por Cima'

Nesse momento, a casa de Rique é invadida por Gerson e seus capangas. "Achou que ia conseguir se esconder de mim pra sempre? Eu quero saber por que você fez isso. Por que me deixou, saindo do país. Por que ia fazer isso de novo?", pergunta o contraventor.

Yuki desabafa sobe a relação abusiva que tinha com o ex. "No começo da nossa relação, tinha alegria, tinha cumplicidade, eu me apaixonei, sem me importar com tudo que existia à sua volta. Na verdade eu fechava os olhos pra muita coisa, porque eu só queria estar com você. O que era cuidado virou obsessão. Aos poucos você foi me prendendo, me roubando a personalidade, os sonhos, a liberdade!", diz.

Depois disso, o vilão leva a mulher do local. Rique vê a amiga ser sequestrada sem conseguir fazer nada por ela.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.