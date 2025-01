Torres supera medalhões de Hollywood e vence Jolie, Kidman e Swinton

As outras atrizes não só levaram a derrota na boa, como também ficaram visivelmente felizes por Torres. Dentre as reações, Tilda Swinton e Angelina Jolie foram as que mais se mostraram contentes com o resultado, gritando de emoção quando a brasileira foi anunciada como a vencedora.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também por meio do canal do WhatsApp e nas redes sociais.