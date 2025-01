Todo mundo em Noronha? Quem são os famosos que curtem verão no arquipélago

Os famosos têm aproveitado o verão neste início de 2025 em praias paradisíacas. E um destino em específico, o arquipélago de Fernando de Noronha, concentra uma verdadeira constelação de estrelas.

O que aconteceu

Com cenários paradisíacos, a ilha luxuosa é convidativa para passeios em família e com amigos. Famosos como Juliana Paes, Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena viajaram com suas famílias. Já personalidades como Jade Picon e Bruna Griphao foram curtir a ilha na companhia de amigos.

Durante a estadia em Noronha, os famosos têm ostentado corpos sarados. Griphao e Picon mostraram a barriga tanquinho e usaram biquínis fio-dental, enquanto Juliana esbanjou sensualidade em pose de sereia.