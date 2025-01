Sebastian Stan exalta mãe, padrasto e namorada em vitória no Globo de Ouro

O momento emocionante veio quando relembrou a história de sua mãe, que imigrou da Romênia para os Estados Unidos, e do padrasto que ajudou na sua criação. "Essa é para a minha mãe que deixou a Romênia em busca de uma vida melhor e me deu tudo, e para o meu padrasto Tony, que acolheu uma mãe solteira com filho adolescente. Obrigado por ter sido um homem de verdade."

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também por meio do canal do WhatsApp e nas redes sociais.