'Quem é Gusttavo Lima?' e mais: as controvérsias de Demétrio Magnoli

Foi contra isolamento social na pandemia. Em fevereiro de 2020, Magnoli escreveu em artigo na Folha de S.Paulo afirmando que o isolamento social da província de Hubei, na China, era um ato de xenofobia ineficaz. Ele disse que a atitude era apoiada pela OMS por interesses políticos e que o isolamento "representava ameaça maior que o agente biológico da doença".

Magnoli também protagonizou uma discussão com os colegas Guga Chacra e Mauro Paulino, da GloboNews, ao defender o presidente da Argentina, Javier Milei, em dezembro de 2023. Ele falava das restrições do político às manifestações no país vizinho, afirmando que elas não proíbem a liberdade de expressão e sim proíbem os "piquetes", que, segundo ele, já não são permitidos em "democracias avançadas".

A fala desagradou os outros comentaristas do canal, que deixaram claro que nunca mencionaram "proibição" mas que, sim, Milei restringe liberdades. À época, a apresentadora do "Em Pauta", Leilane Neubarth, tentou amenizar o atrito entre os colegas. "O que achei muito interessante e vou dizer para vocês: veja como isso mexeu com a gente aqui, com os nossos comentaristas. Imagina como isso está mexendo com a Argentina."