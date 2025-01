Patrícia Poeta usa biquíni de crochê para curtir piscina nas férias

Aproveitando as férias, Patrícia Poeta aproveitou um dia de piscina com um biquíni de crochê.

O que aconteceu

A apresentadora surgiu em seu Instagram usando biquíni de crochê colorido e bem fininho, combinando com uma saída de praia estampada. Nas imagens, ela aparece à beira da piscina e no jardim do hotel em que está hospedada na Bahia, onde escolheu passar as férias.

Ela ainda aproveitou a publicação para falar sobre a tranquilidade de seus dias de descanso. "A gente acostuma tanto com o barulho e a correria que esquece de que o silêncio e a calmaria são partes importantes do nosso processo de evolução. São joias raras", escreveu ela na legenda.