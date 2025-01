Participantes BBB 25: saiba quando lista será revelada pela Globo

O que se sabe sobre o BBB 25

Ao que tudo indica, os participantes da temporada já estão confinados. Fontes revelaram ao colunista de Splash Lucas Pasin que o pré-confinamento no hotel começou neste sábado (4).

A entrada dos brothers na casa mais vigiada será transmitida pela Globo. A coluna de Lucas Pasin ainda confirmou que os espectadores poderão acompanhar a saída dos participantes do hotel e a entrada no programa no dia da estreia.

Mesmo com um forte apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.

Ana Clara e Ed Gama comandam novo programa do BBB 25. Os dois apresentarão o "Big Show", do Multishow, que substitui "A Eliminação" e irá ao ar toda segunda-feira à noite.