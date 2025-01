Apresentadora Márcia Dantas deixa o SBT após 8 anos

Márcia Dantas, 37, encerrou o contrato com o SBT. A informação foi divulgada em comunicado oficial da emissora, que disse que a decisão foi em comum acordo.

Durante seu tempo na emissora, Márcia se destacou pela competência, carisma e profissionalismo, sendo uma peça-chave na cobertura de grandes acontecimentos e no fortalecimento de nossos telejornais. O SBT deseja todo sucesso à jornalista em seus novos desafios e agradece por sua dedicação, ética e contribuições inestimáveis. As portas do SBT estarão sempre abertas para Márcia Dantas. Comunicado do SBT

Trajetória no SBT

Márcia estreou no canal em 2016, como repórter. Passou a atuar como apresentadora de programas jornalísticos, como o SBT Notícias, o Primeiro Impacto, o SBT Brasil e o Tá Na Hora, que assumiu em abril, ao substituir Christina Rocha.