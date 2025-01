Mania de Você hoje (6): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (6) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi e Luma são surpreendidos por Mércia. Rudá é transferido para a penitenciária. Luma e Mavi estranham a presença de Mércia no hotel onde estão no Rio de Janeiro. Diana arma um encontro entre Gael e Fátima. Diana incentiva Fátima a dar aula de piano e sugere Berta como aluna. Berta fica impressionada com o conhecimento de Fátima sobre investimentos financeiros. Os amigos de Viola fazem uma homenagem para a chef na Lona Cultural. Rodhes pede explicações para Luma sobre sua relação com Mavi. Mércia deixa Mavi furioso ao comunicar que assumirá seu relacionamento com Volney. Mavi e Volney se enfrentam.