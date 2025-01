Luma e Mavi flagram Viola viva e fazem proposta maluca em 'Mania de Você'

Por enquanto todos pensam que Viola (Gabz) está morta em "Mania Você" (Globo), mas esse mistério não vai durar muito tempo.

O que vai acontecer

Ainda esta semana, Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) vão começar a desconfiar que Viola está viva. Eles acham a comida do restaurante Brisa com um tempero parecido com o da chef dada como morta.

Enquanto isso, Viola elabora um plano junto a Volney (Paulo Rocha) para destruir Mavi. O irmão de consideração de Diana (Vanessa Bueno) propõe que Viola fique escondida, mas ela toma outra decisão.