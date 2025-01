Juntas, Diana e Berta começam a mudar a vida de Fátima em 'Mania de Você'

Fátima (Mariana Santos) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Mavi e Luma são surpreendidos por Mércia. Rudá é transferido para a penitenciária. Luma e Mavi estranham a presença de Mércia no hotel onde estão no Rio de Janeiro. Os amigos de Viola fazem uma homenagem para a chef na Lona Cultural.

Rodhes pede explicações para Luma sobre sua relação com Mavi. Mércia deixa Mavi furioso ao comunicar que assumirá seu relacionamento com Volney. Mavi e Volney se enfrentam.