Globo de Ouro: Fãs fazem campanha para receber Fernanda Torres após vitória

Famosos também aderiram a ideia de promoverem uma recepção calorosa à Torres. Dira Paes disse desejar que seja realizado um desfile pelas ruas do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), se mostrou a favor da ideia ao responder o comentário de um seguidor. Até o momento, no entanto, não há nada de oficial confirmado.

Entenda

Fernanda Torres ganhou pela atuação em "Ainda Estou Aqui", filme no qual interpreta Eunice Paiva. Ela competia contra Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson.

Ao subir ao palco para receber o prêmio das mãos de Viola Davis, Torres agradeceu ao diretor Walter Salles e relembrou que sua mãe, Fernanda Montenegro, esteve no palco do Globo de Ouro 25 anos atrás, concorrendo por "Central do Brasil". "Foi um ano incrível para os desempenhos de tantas atrizes aqui, que admiro tanto. Claro, que quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E quero dedicar esse premio à minha mãe. Vocês não têm ideia! Ela estava aqui há vinte e cinco anos."

Ela aproveitou para falar de sua personagem. "Isso é uma prova de que a arte dura na vida até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva Passou. Com tantos problemas hoje no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esse.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Torres,

Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.