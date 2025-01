Globo de Ouro: famosos e fãs surtam com vitória de Fernanda Torres

Nomes como Gil do Vigor, Giovana Ewbank e Erika Hilton postaram em comemoração a atriz. No caso, o ex-BBB publicou um vídeo surtando com o anúncio da vitória. A atriz manifestou boas energias para Torres, e comemorou que "deu certo" quando veio o prêmio. Já a deputada federal escreveu: "Perseverou o cinema brasileiro, materializado em uma atuação magnífica e em uma obra que lotou salas, influenciou decisões judiciais recentes em prol da memória das vítimas da ditadura e escancarou um passado que muitos querem que esqueçamos."

Fernanda Torres é BRILHANTE ? o #goldengold é do BRASILLLLKKK pic.twitter.com/IopYC6JdDg -- GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 6, 2025

Até o Presidente Lula celebrou a vitória. "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida vale. Parabéns, Fernanda Torres."

Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida vale. Parabéns, Fernanda Torres. #GoldenGlobes



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/BrQnNCm2tK -- Lula (@LulaOficial) January 6, 2025

O Globo de Ouro é apenas o começo do caminho para Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui". O filme ainda tem diversas outras premiações pela frente, incluindo a possibilidade de disputar prêmios no Oscar 2025. Mas a vitória na premiação pode indicar um bom futuro para a produção.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também por meio do canal do WhatsApp e nas redes sociais.