O Globo de Ouro reúne centenas de celebridades do mundo do entretenimento todos os anos para premiar o melhor do cinema e da televisão. Com tantos famosos reunidos, alguns momentos escapam das câmeras do evento — mas não das lentes dos fotógrafos.

Veja imagens de Fernanda Torres, Demi Moore e mais nos bastidores e em festas após a premiação: