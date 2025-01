Fernanda Torres quase não fez 'Ainda Estou Aqui'; saiba 1ª opção do diretor

Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 com o papel de Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. A artista foi a segunda opção do cineasta.

Mariana Lima, 52, foi procurada primeiro pelo diretor, e chegou a estudar o papel, mas acabou deixando o projeto por problemas pessoais -como o divórcio de Enrique Diaz após 25 anos juntos- e de saúde.