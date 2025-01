Dieguinho: Sem Boninho, público torce por famosos mais fortes no BBB 25

A Globo confirmou que o Big Day do BBB 25 acontece na quinta-feira (9). A data será para anunciar os participantes da nova edição do programa, que estreia em 13 de janeiro e não terá Boninho na direção. A ausência dele foi um dos assuntos do Central Splash desta segunda-feira (6).

Dieguinho acredita que existe uma expectativa muito grande por parte do público justamente por conta da ausência de Boninho. Ele costumava dar dicas e fazer mistério sobre os convidados em cada edição.