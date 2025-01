Dany Bananinha explica por que dirige com boneco em banco de passageiro

Assistente disse que é perigoso dirigir no Rio, mas os motoristas se mostram mais cautelosos ao perceberam a figura masculina dentro do veículo. "Sempre ando muito prevenida, e meus amigos até me chamam de maluca, mas concordam comigo. Está muito perigoso dirigir no Rio de Janeiro, e temos que pensar em todas as estratégias para nos proteger. E essa foi a maneira que pensei, estar com o Gilson do meu lado".

Dany Bananinha contou que adquiriu o boneco em uma loja online ao custo de R$ 690,00. "Mesmo quem tem carro blindado, que não é o meu caso, é um movimento que a mulher terá ali do lado. E mesmo com o carro blindado, às vezes o bandido vem e vê uma mulher sozinha. Ela acaba correndo um risco (maior). Ter um boneco do lado é muito melhor do que estar sozinha para as mulheres".