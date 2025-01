Celeste decide investigar um dos maiores segredos de 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (7), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz fica confusa com a revelação de Clarice.

Ana Maria ser revolta com Iolanda e Ulisses. Alfredo anuncia em seu programa o roubo do microfone, e Nelson constata que o item não tem valor financeiro. Ronaldo pede perdão a Celeste.

Alípio inicia uma paralisação na fábrica, e Juliano ordena que Basílio lhe aplique um corretivo. Alípio reconhece Basílio. Ana Maria conversa com Guto.