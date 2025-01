Bob Wolfenson resgata ensaio nu de Fernanda Torres em homenagem por prêmio

O artista também agradeceu pela parceria de anos com a estrela. "Obrigado por ter me dado a oportunidade de fotografá-la tantas vezes e ainda ter me dado a honra de ter escrito e depois vocalizado o prefácio de meu livro Retratos, de 2018", completou.

E como disse espertamente Regina Casé: que filha da Mãe! Bob Wolfenson sobre Fernanda Torres

Seguidores se surpreenderam com as fotos de Bob. "20 anos de diferença e essa diva só ficou mais linda com o tempo!", disse uma seguidora. "Bob, você capta a alma, além do corpo!", comentou outra fã. "Vamos combinar? Emoção FORA DE de série", observou outra.