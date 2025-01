Ana Maria se emociona com prêmio de Fernanda Torres: 'Mexe com o coração'

A apresentadora também lembrou a derrota de Fernanda Montenegro no Oscar em 1999. "Na verdade, resgata esse prêmio que não veio para ela em 1999. Ela foi indicada, na época, pelo filme 'Central do Brasil', que está aí no Globoplay e merece muito ser visto. É um clássico mesmo. É um orgulho ter a mãe que tem e a filha que tem. É um negócio que mexe com o coração de qualquer um".