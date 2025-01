The Vivienne, vencedora do RuPaul's Drag Race UK, morre aos 32 anos

O agente não informou a causa da morte. "Não divulgaremos mais detalhes e pedimos que a família de James tenha o tempo e a privacidade necessários para processar e viver o luto."

The Vivienne venceu a primeira temporada da versão britânica do famoso reality show em 2019. Na final, ela venceu a competição com o Lip Sync de "Wham, I'm Your Man."

A drag queen também participou de outro reality, Dancing On Ice, em 2023. Ela ficou em terceiro lugar.