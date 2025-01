Entrada em duplas e mais: quais são as novas regras do BBB 25?

O apresentador ainda revelou detalhes dos cômodos. Ele disse que um dos quartos é de época e que o Quarto do Líder terá um sofá e uma poltrona.

Dinâmicas amadas pelo público continuam no jogo. O Gshow confirmou que a nova temporada terá Big Fone, Monstro e Poder Curinga, além do Perde e Ganha.

Fim do pay-per-view na TV a cabo. A Globo anunciou que todas as câmeras do reality serão exclusivas de seu streaming, Globoplay, forçando a assinatura dos fãs.

Novo Big Boss na área. Após Boninho deixar a emissora, Rodrigou Dourado assume o comando do BBB 25.