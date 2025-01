Morte e assédio: quem deve ficar de fora do Globo de Ouro 2025

Ryan Reynolds. O intérprete do personagem Deadpool, da Marvel, também não deve comparecer ao Globo de Ouro. Ele é casado com Blake Lively. Toda a briga judicial entre a atriz e Baldoni não deve ser citada na premiação, segundo a anfitriã do prêmio, a comediante Nikki Glaser. "Acho que a questão entre Blake Lively e Justin Baldoni é algo tão delicado no momento que até mesmo uma mera menção disso pode parecer que estou do lado errado, embora eu nunca estaria", ela disse em entrevista ao Yahoo Entertainment. Também não quero dar qualquer destaque ao nome dele — estou chateada por até saber o nome dele, para ser sincera, então não preciso mais mencioná-lo."

Hugh Jackman. O ator, que retomou seu papel como Wolverine em "Deadpool e Wolverine", deve seguir os passos de Ryan Reynodls e não comparecer ao Globo de Ouro. O longa concorre na categoria melhor realização cinematográfica e em bilheterias. A informação sobre a ausência de Jackman é do Deadline.