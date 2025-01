Nicki Minaj é processada por funcionário que diz ter apanhado da rapper

Nicki Minaj, 42, foi processada pelo funcionário que gerenciou sua última turnê por assédio, agressão e "causar intencionalmente sofrimento emocional".

O homem, identificado como Brandon Garrett, entrou com o processo na sexta-feira (3), em Los Angeles. De acordo com os sites TMZ e Variety, ele alega que os crimes aconteceram durante a turnê Pink Friday 2, realizada entre março e julho de 2024.

Ele entrou em uma discussão com a rapper que terminou com ela ofendendo e agredindo o funcionário, segundo o processo. O incidente teria acontecido nos bastidores do show na Arena Little Caesars em Detroit, em 21 de abril do ano passado, já depois da apresentação.