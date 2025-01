Marina Sena posa de maiô cavado no meio de mata e é elogiada: 'Perfeita'

Marina Sena, 28, escolheu um maiô cavado para curtir o dia de folga em meio à natureza, neste domingo (5).

O que aconteceu

Sena foi clicada com o maiô justo e cavado na região da virilha enquanto caminhava descalça pela mata. A cantora está em São Gonçalo do Rio Preto, em Minas Gerais, na companhia do namorado, Juliano Floss, e de outros amigos.

"Assim", legendou Sena ao compartilhar as imagens em seu perfil no Instagram. Além do registro da cantora de maiô, também é possível ver Floss sentado e eles reunidos jogando cartas.